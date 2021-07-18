В Кандалакше чуть не утонул ребенок на дамбе

Фото: Галина Опарина

В паблике "Кандалакша онлайн" читатели поделились счастливой и в тоже время настораживающей новостью: подросток чуть не утонул на дамбе. Он пришел туда, предположительно, вместе с сестрой, соскользнул в воду и стал тонуть. Сестра, со слов очевидца, даже не поняла, что с ним что-то не так, а он барахтался в воде и не мог выбраться.

- Один молодой человек быстро среагировал, сорвал с себя сумку и ринулся его спасать. Пока он добирался, мальчонка смог встать на камень и все обошлось! Ему очень повезло, - пишет администратор в паблике "Кандалакша онлайн".

Читателей возмущают два момента. Первое: все рыбаки были заняты ловлей горбуши и даже не посмотрели в ту сторону, и никто не откликнулся на помощь. Второе, что подросток был без сопровождения взрослых, а это, как показывает практика, может оказаться фатальным.

У парня, который поспешил их спасать, к сожалению утонула сумка с телефоном, люди предложили сброситься ему на телефон за проявленный героизм и отвагу.

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