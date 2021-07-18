МЧС предупреждает о грозе и ливне в Мурманской области

В некоторых районах синоптики обещают сильный дождь и грозу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманской области 18-19 июля прогнозируется ухудшение погодных условий.

- Ожидается смещение активного циклона с Ботнического залива через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается дождь, наиболее интенсивный днем 18 июля и ночью 19 июля, - сообщает сайт Мурманского УГМС.

В некоторых районах синоптики обещают даже грозу, в связи с чем МЧС по Мурманской области просит северян быть внимательными и острожными. Рекомендации просты: избегать дальних поездок на автомобилях, учитывать погодные условия, незамедлительно сообщать об авариях на ЖКХ и электрических сетях, сообщать о маршрутах походов родственникам или МЧС.

Тем не менее, погода в ближайшие дни порадует теплом: в дневные часы 18 июля +18+23°, 19 июля +13+18°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Федор Конюхов из Мурманска отправится на Северный полюс. Знаменитый путешественник хочет две недели провести в одиночестве и исследованиях (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru