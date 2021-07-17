В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 262 человека

За последние сутки в Мурманской области выявили 262 случая COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 17 июля 2021 года, за последние сутки 262 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватил опасную инфекцию 58 301 житель региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+130 за сутки, всего 29 196), следом идет Североморск (+15, всего 5262). Тройку замыкает Кандалакшский район (+16, всего 3925).

Выздоровели 50 232 пациента, 6 627 человек находятся на лечении с COVID-19. 9 летальных исходов было зафиксировано за минувший день.

Напомним: в Мурманской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

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