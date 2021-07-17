Актер сериала "Викинги" приехал в Мурманскую область

Яспер Пяаккёнен сыграл в "Викингах". Фото: actor.kinonow.live/кадр из фильма

В Мурманскую область приехал финский актер Яспер Пяаккёнен. Он известен по ролям в фильмах «Плохие парни» (2003), «Матти», «Вечная мерзлота», «Голая бухта», «Герои полярного круга», а также он вошел в актерский состав сериала «Викинги», где сыграл Хальвдана Черного.

- Полуночное солнце (и относительно тропические температуры) в русской тундре, - написал Яспер Пяаккёнен в своем Instagram.

Судя по геолокации, он побывал у реки Харловка в Ловозерском районе.

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