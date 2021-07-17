Жительница Мурмашей попросила у незнакомки телефон позвонить и сбежала с ним

Женщина дала телефон незнакомке, а та с ним сбежала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 43-летней жительницы Мурмашей возбудили уголовное дело за мошенничество. Как уточнили в УМВД по Мурманской области, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Северянка увидели на улице Советской незнакомую 36-летнюю женщину и попросила у нее телефон, сказав, что ей надо срочно позвонить. А потом сбежала вместе со смартфоном сразу, как только позвонила.

- Ранее не судимая безработная 43-летняя жительница поселка Мурмаши в содеянном призналась. Она пояснила, что смартфон продала, а сим-карты выбросила, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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