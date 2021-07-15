В Кольском районе преступник украл дизельное топливо на 6 тысяч рублей

Оказалось, что мужчина специально установил другие номера на свой автомобиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольском районе мужчина приехал на автозаправочную станцию на трассе «Кола», заправился дизельным топливом на 6 тысяч рублей и, не расплатившись, уехал на своем Opel Vectra.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Житель Мурманска 1977 года рождения вину в преступлении признал. Неработающий мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Оказалось, что мужчина специально установил другие номера на свой автомобиль. Эти номера он снял с другого автомобиля в Мурманске. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 и части 1 статьи 326 – грабеж и подделка идентификационного номера транспортного средства. Мужчина на период следствия остался под подпиской о невыезде.

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