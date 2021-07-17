В Варзуге горел дом, в Мурманске - машины

Сразу несколько крупных пожаров случилось в Мурманской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечер пятницы и ночь на субботу выдалась жаркой: пожаров было много.

Так, 17 июля 02:49 стало известно, что горит двухэтажный кирпичный дом в Варзуге на ул. Успенская, 24. Сгорела пристройка к дому площадью 10 квадратных метров и имущество внутри. В Мурманске от огня пострадали две машины у дома №21 на улице Шмидта.

- В результате возгорания у одного автомобиля выгорели моторный отсек, приборная панель, салон автомобиля имеет термические повреждения и закопчен по всей площади, у второго автомобиля обгорел моторный отсек и левая сторона кузова. Общая площадь пожара составила 6 кв.м. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС регион.

А в Апатитах - в Залесье - тушили баню и дом рядом с ней.

- Внутри находилось три баллона с пропаном, один баллон эвакуирован. Дом поврежден частично, сгорела стена дома прилегающая к бане на площади 9 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

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