В гипермаркете Мурманска покупатель съел продукты и попытался убежать

Экипаж группы задержания применил в отношении мужчины специальные средства, так как тот попытался скрыться с места преступления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночью в гипермаркете Мурманска, что находится на улице Радищева, задержали 40-летнего покупателя. Сигнал "Тревога" поступил на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны.

- Мужчина, проходя по отделам магазина, брал еду и напитки и употреблял их на месте, не доходя до кассовой зоны. Затем он решил покинуть магазин, так как не собирался оплачивать товар. Своим поступком северянин причинил материальный ущерб гипермаркету, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Экипаж группы задержания применил в отношении мужчины специальные средства, так как тот попытался скрыться с места преступления. Затем злоумышленника передали мурманчанина полицейским для дальнейшего разбирательства.

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