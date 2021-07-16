В гипермаркете Мурманска покупатель съел продукты и попытался убежать

Экипаж группы задержания применил в отношении мужчины специальные средства, так как тот попытался скрыться с места преступления.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ночью в гипермаркете Мурманска, что находится на улице Радищева, задержали 40-летнего покупателя. Сигнал "Тревога" поступил на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны.
- Мужчина, проходя по отделам магазина, брал еду и напитки и употреблял их на месте, не доходя до кассовой зоны. Затем он решил покинуть магазин, так как не собирался оплачивать товар. Своим поступком северянин причинил материальный ущерб гипермаркету, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Экипаж группы задержания применил в отношении мужчины специальные средства, так как тот попытался скрыться с места преступления. Затем злоумышленника передали мурманчанина полицейским для дальнейшего разбирательства.
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