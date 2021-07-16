В Мурманске появилась первая детская площадка с батутом

В этом году в Заполярье планируется оборудовать 86 детских игровых и спортивных комплексов.

В Мурманске появилась новая детская спортивная площадка. Она разместилась на улице Гвардейской, возле дома №11. Сейчас там установлены практически все элементы для детей от 3 до 14 лет, а территорию скоро озеленят.

Что интересно, именно на этой площадке впервые в регионе появится вмонтированный в основание батут.

- Производит оборудование компания из России. Это комплексы нового поколения, антивандальные, с дополнительными системами безопасности. Гарантия на металлические элементы - не менее 10 лет, - сообщили в министерстве градостроительства Мурманской области.

В этом году в 29 городах и поселках Заполярья планируется оборудовать 86 детских игровых и спортивных комплексов: 49 площадок с детским игровым оборудованием, 17 спортивных, 6 площадок с инклюзивным оборудованием, 4 многофункциональные площадки, 6 скейт-площадок, 1 хоккейный корт, 1 памп-трек и 2 футбольных поля.

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