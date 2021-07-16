Топ преступлений в Мурманской области: кражи, мошенничества, наркотики

Радует одно - в целом преступлений за первое полугодие совершено меньше, чем в прошлом году - на 61. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Мурманской области обнародовала данные по преступности за первое полугодие 2021 года. На первом месте находятся кражи - 31,1%, за ними идут мошеннические действия - 21,1%, замыкают тройку лидеров преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - 9,4%.

Радует одно - в целом преступлений за первое полугодие совершено меньше, чем в прошлом году - на 61. Динамика внутри этой тройки лидеров за год тоже изменилась.

- Число краж возросло на 6,3%, мошенничеств сократилось на 1,9%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 20,1%, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Не радует и другая статистика: на 3,8% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, количество убийств возросло на 66,7%. Зато на 26,3% снизилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, на 44,3% - число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, на 12,5% - число преступлений экономической направленности и коррупционной направленности на 25%.

- Более половины преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

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