Любовь жителя Мурманска к птицам мешает соседям

Все бы ничего, да только в доме недавно сделали капитальный ремонт и обновили фасад. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители дома на улице Ленина, 39 в Мурманске жалуются на соседа. Оказывается, он постоянно прикармливает голубей и даже открывает для них окно, запуская в квартиру.

Все бы ничего, да только в доме недавно сделали капитальный ремонт и обновили фасад. Стаи голубей не ценят сделанный ремонт и портят всю красоту продуктами жизнедеятельности.

- Птицы засрали так фасад и трубы, что уже идет вонь, лупится краска и фекальные стеки после дождя, машины так же страдают, - жалуются жители дома в паблике "Мурманск".

Мужчина на звонки не отвечает, дверь не открывает. От запахов и обильных птичьих "приветов" страдают другие добрые люди. Они пытаются понять, куда им обращаться за помощью.

- На Шмидта, 21 такая же ситуация была, пришлось натянуть леску на все места где садятся голуби, даже если перестать кормить, они еще год будут прилетать, - рассказывает Илья Султанов.

Очевидно, что начинать надо с управляющей компании - вместе что-то да придумают.

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