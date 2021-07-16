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Здоровье16 июля 2021 15:29

В двух медучреждениях Мурманска появятся новые рентген-аппараты

На покупку техники из резервного фонда выделят 40,8 миллиона рублей
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области выделят более 40,8 миллиона рублей.

На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области выделят более 40,8 миллиона рублей.

Фото: Василий Вахрин

Медицинские учреждения Мурманска продолжают оснащать новой техникой.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, три новых рентгеновских аппарата поступят в Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области выделят более 40,8 миллиона рублей.

- Два рентген-аппарата (С-дуги) поступят в детское и взрослое травматологические отделения МОКМЦ, еще одна С-дуга – в больницу имени П.А. Баяндина для проведения под рентген-контролем хирургических вмешательств в отделениях онкоурологии, урологии и хирургии, - отметили в минздраве региона.

Напомним: недавно из резервного фонда Мурманской области выделили 182 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги пойду на новое оборудование и дополнительные ковидные койки.

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