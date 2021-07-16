В Мурманске у ресторана быстрого питания подростки жестоко избили мужчину

В пресс-службе УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что заявление по данному происшествию от пострадавшего есть, проводится проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мурманчанка Ирина Лапина обратилась в соцсетях за помощью к землякам. Она ищет свидетелей нападения на своего сына.

- 11 июля в 2 часа ночи у "Макдональдса" на Якорном пятеро отморозков 17-18 лет жестоко избили моего сына и отобрали барсетку с документами и деньгами. У сына переломы, все тело и лицо в кровопотеках. Сняты видео с камер наблюдения, но четкость на них оставляет желать лучшего. У меня большая просьба, может, кто-то был свидетелем этого избиения или у кого-то есть регистратор на машине и он вдруг записал данное происшествие - поделитесь пожалуйста информацией, - пишет северянка.

В пресс-службе УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что заявление по данному происшествию от пострадавшего есть, проводится проверка.

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