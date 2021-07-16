Здание бывшей школы в Мурманске продают за 8,2 миллиона рублей

1595 квадратных метров продавец готов отдать за 8,2 миллиона рублей. Фото: www.avito.ru

На прошлой неделе на одном из сайтов бесплатных объявлений появилась информация, что в Мурманске продают здание бывшей школы. По адресу Сафонова, 18 когда-то находилась школа №14, потом - пункт временного размещения беженцев с Украины. Теперь же окна заколочены.

1595 квадратных метров продавец готов отдать за 8,2 миллиона рублей. Но кому сейчас принадлежит бывшая школа? За ответом "КП"-Мурманск" обратилась в администрацию Мурманска.

- Данное нежилое отдельно стоящее здание 1953 года постройки ранее ранее учитывалось в реестре муниципального имущества и использовалось для размещения начальной общеобразовательной школы №14, но после по итогам торгов 4 августа 2017 года было исключено из реестра и передано новому собственнику, - сообщили в администрации Мурманска.

Процедура была законной.

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