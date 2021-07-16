В Мурманске задержали мужчину, из-за которого оцепили дом

У дому №14а на улице Полухина были стянуты экстренные службы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 15 июля в Мурманске к дому №14а на улице Полухина были стянут экстренные службы, здание оценили из-за угрозы взрыва.

Оказалось, что причиной переполоха стал один из жильцов дома: он выпил, стал вести себя агрессивно, а потом заявил, что взорвет дом.

- Мужчину оперативно задержали и передали сотрудникам "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Задержание дебошира очевидцы сняли на видео. За ложное сообщение о взрыве мужчине грозит уголовная статья.

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