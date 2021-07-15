Следователи проводят проверку по обнаружению тела 51-летнего мужчины в Ревде

Соседи погибшего в соцсетях пишут, что все случившееся не было случайностью или убийством. Фото: vk.com/mrevda51

Ночью 14 июля в одном из домов Ревды раздался громкий хлопок, который многие расценили как взрыв. По словам жителей поселка, звук было слышно за несколько улиц от места событий. В квартире, ставшей эпицентром, обнаружили труп.

- Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины 1970 года рождения, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Соседи погибшего в соцсетях пишут, что все случившееся не было случайностью или убийством. По их словам, ранее мужчина уволился с работы и расстался с любимой женщиной. К счастью, дом, который подключен к газу, не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области с начала июня произошло 62 лесных пожара. Северян просят не разводить костры в жару и быть внимательнее (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru