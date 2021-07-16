В Апатитах нашли пропавшего 84-летнего мужчину

Пропавшего под Апатитами мужчину нашли. Фото: vk.com/murmanspas51

15 июля в Апатитах и окрестностях искали 84-летнего Аркадия Андреевича. Около часа ночи он ушел из дачного поселка "Люли", что в районе аэропорта, но домой не дошел.

На поиски мужчины вышли и волонтеры, и спасатели Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра.

- Около 20.20 15 июля мужчину обнаружили в сознании. Требуется медицинская помощь, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

При этом еще ведутся поиски 63-летнего Александра Донченко. Он уехал на рыбалку в район 15-го километра Серебрянки и пропал.

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