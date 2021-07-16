В Мурманской области начальники строительной фирмы дали взятку не тому человеку

Начальство строительной фирмы дало деньги человеку, который решил уволиться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двух жителей Мурманска будут судить по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия). Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, 47-летний директор и 28-летний технический директор одной из строительных фирм хотели дать денег, чтобы их работу засчитали, но прогадали.

Компания работала с Фондом капитального ремонта и получила дом в Алакуртти для ремонта.

- Злоумышленники по договоренности в августе 2018 года и в июле 2019 года передали в качестве коммерческого подкупа, как они полагали на момент передачи, должностному лицу – начальнику отдела строительного контроля коммерческой организации 100 000 рублей и 40 000 рублей соответственно. Деньги предполагались за неосуществление строительного контроля и подписание необходимой документации, подтверждающей надлежащее проведение работ, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Только вот сотрудник Фонда уволился, о чем не сказал представителям фирмы. Свою вину пойманные на подкупе мурманчане признали, на их имущество на сумму 250 000 рублей наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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