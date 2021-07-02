Губернатор Андрей Чибис: "Гости Мурманской области отмечают, что наши сотрудники ГИБДД не берут взяток"

На торжественном мероприятии сотрудников ГИБДД наградили медалями, грамотами, знаками губернатора. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

3 июля госавтоиспекторы Мурманской области отмечают профессиональный праздник, ведь ровно 85 лет назад образовалась служба ГАИ-ГИБДД России. С годовщиной сотрудников ведомства поздравил губернатор региона Андрей Чибис.

- В первую очередь важна репутация ГИБДД по Мурманской области. Те, кто приезжает на автомобиле в гости к нам в регион, часто спрашивают "Что не так с вашими сотрудниками ГИБДД? Они взяток не берут". Это на самом деле дорогого стоит. Хочу поблагодарить руководство ведомства и ветеранов за то, что на дорогах становится все безопаснее, и огромное спасибо за принципиальность и честное отношение к делу, - отметил Андрей Владимирович.

Губернатор региона пожелал госавтоиспекторам здоровья и благополучия. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Глава региона пожелал стражам порядка здоровья и благополучия, а также заботы со стороны родных и близких.

На торжественном мероприятии сотрудников ГИБДД также наградили медалями, грамотами, благодарственными письмами, знаками губернатора Мурманской области за доблестную службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Товарищ медведь, уходи!»: В Териберке сотрудники ДПС разбудили туристов, рядом с которыми бродил медведь. В два часа ночи люди не подозревали об опасном соседе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru