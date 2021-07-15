31 дивизия атомных подводных лодок в Североморске празднует 60-летний юбилей

25 июля два крейсера дивизии станут участниками военно-морского парадах в честь Дня ВМФ. Фото: Минобороны России

15 июля 1961 года на Северном флоте была создана 31 дивизия атомных подводных лодок. В начале в ее состав входили только три подводных лодки, но уже в течение первого года их количество увеличили до восьми. За 31 дивизией числится большое количество рекордов: это и первый подледный переход с Северного на Тихоокеанский флот, первое погружение на предельную глубину 400 метров в Норвежском море, и первый вывод спутника на орбиту.

- 7 офицеров дивизии были удостоены высшей государственной награды – звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В настоящее время дивизией командует контр-адмирал Степан Кельбас, - сообщает пресс-служба Северного флота.

25 июля два крейсера дивизии станут участниками военно-морского парадах в честь Дня ВМФ. РПКСН «Новомосковск» будет стоять на Североморском рейде Кольского залива, а РПКСН «Князь Владимир» - примет участие в главном военно-морском параде у Кронштадта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске после многолетних обсуждений начнут благоустраивать городской парк. Сумма контракта составила 58,6 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru