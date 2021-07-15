Погода в Мурманской области на 16 июля 2021 года: до +23 градусов, местами дождь

Сохранится теплая с кратковременными дождями погода.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Погода продолжает радовать жителей Мурманской области теплом. 16 июля кардинальных изменений в планах небесной канцелярии ждать не стоит.
- С Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон. В регионе ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер ночью южный умеренный, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцетре.
17 июля сохранится теплая с кратковременными дождями погода. Стоит поглядывать на небо - вдруг яркая радуга будет?
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