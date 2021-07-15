В Мурманске пройдет последний летний сбор пластика и алюминия

Пластик с маркировками 3 6,7 и без маркировок не принимается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске на ближайших выходных состоится сбор пластика и алюминия. По словам волонтеров экодвижения "Природа и молодежь", это последний шанс сдать вторсырье летом - дальше они уходят в отпуск до сентября.

Сбор пройдет 17 июля по адресу: улица Егорова, 3 этаж, кабинет 311 (с 13.00 до 17.00). Также 17 и 18 июля с 12.00 до 17.00 пункт приема вторсырья работает на улице Володарского 14а, 4 подъезд, домофон кв. 63.

Волонтеры примут у северян ПЭТ бутылки (прозрачные из-под минеральной воды, лимонадов, пива и белые от молочной продукции), бутылки от моющих и косметических средств, крышечки, пакеты, дозаторы от гелей и мыла, упаковки и баночки.

Из алюминия можно принести фольгу, банки из-под напитков, алюминиевые крышечки от йогуртов/сметаны/сыра.

- Вторсырье должно быть чистое, без остатков пищи и напитков. Пластиковые бутылки, дозаторы, крышечки и алюминий укладывайте в отдельные пакеты. Прочие отходы складывайте в один пакет или коробку, - сообщили организаторы.

Пластик с маркировками 3 6,7 и без маркировок не принимается, так как подобное сырье в Мурманске переработать нельзя.

За уточняющей информацией можно обратиться по телефону: 8 964 682 74 86

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