Волонтеры провели субботник на озере Имандра

Волонтеры просят беречь природу. Фото: vk.com/cleanup51

На озере Имандра прошел субботник, который организовали волонтеры экологического движения "Уборочка51". Неравнодушные северяне навели порядок на 6-ом километре водоема и вывезли оттуда не меньше десятка пакетов с мусором.

- Благодарим всех пришедших за активное участие и администрацию города Апатиты за помощь в вывозе отходов. Привели в порядок пляж и окрестности, теперь каждый может насладиться редкими деньками жаркого северного лета в чистоте и комфорте, - отметили организаторы.

Волонтеры просят всех жителей Заполярья беречь природу и не забывать уносить мусор с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске продолжается ежегодная эпопея с борьбой против вырубки деревьев. Кировские активисты даже обратились на "Прямую линию" к президенту (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru