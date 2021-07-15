В сквере Мурманска вышел из берегов фонтан

На место происшествия приехал специалист и быстро устранил проблему.

В сквере на улице Ленинградской в Мурманске произошел потоп. Там вышел из строя один из "плачущих" фонтанов, вода из которого стала хлестать через край, ручейками растекаясь по дороге. О случившемся сообщило издание "Хибины.com", поделившись видео.

К счастью, глобального потопа не произошло - на место происшествия приехал специалист и быстро устранил проблему. Как оказалось, из одной чаши фонтана вода поступала не в свою, а в другую, поэтому и произошло переполнение.

- Мы с семьей часто гуляем в этом сквере, и больше недели назад стали замечать, что уровень воды в одном из фонтанов стал повышаться, - рассказала "КП"-Мурманск" мурманчанка Ольга Никитина.

Сейчас северяне снова могут наслаждать прохладой от фонтана в парке, не боясь промочить ноги.

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