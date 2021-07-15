Невменяемый работник автосалона в Мончегорске сжег три Renault и попал в ДТП на четвертой машине

Работник страдал хроническим психическим расстройством. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре 2018 года сотрудник одного из автосалонов в Мончегорске устроил массу проблем для компании. Мужчина облил горючей жидкостью несколько машин, которые находились в ремонтной зоне автосалона и поджег их.

В итоге сгорели три Renault, а на четвертом автомобиле той же марки северянин решил скрыться, однако попал в ДТП. Его поймали, но уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.

- Работник страдал хроническим психическим расстройством - шизофренией, не мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими. Он совершил поджог автомобилей, находясь в состоянии невменяемости, - говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга. - В отношении сотрудника применена принудительная мера медицинского характера.

Владелец автосалона, потерпевший немалые убытки, обратился за компенсацией ущерба в страховую компанию. Но там он получил отказ, который был мотивирован тем, что случившееся - не страховой случай. В суде с такими доводами не согласились и взыскали с компании в пользу автосалона около 2 миллионов рублей.

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