Специалисты посчитали, сколько жители Мурманской области тратят на еду во время "удаленки"

55% работников с симпатией относятся к процессу готовки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коронавирус внес свои коррективы в повседневную жизнь северян, в том числе многие стали работать удаленно. Специалисты службы исследований HeadHunter решили провести опрос среди жителей Мурманской области и выяснить, как изменились расходы на еду у тех, кто работает в дистанционном режиме.

Согласно исследованию, 59% жителей Мурманской области ежемесячно тратят на еду лично для себя до 10 000 рублей, еще 12% - до 20 000 рублей, 7% - до 30 000, остальные затруднились ответить. К слову, питание - самая большая статья расходов для каждого второго северянина.

- При этом 45% из тех, кто сейчас работает удаленно, отмечают, что их расходы на питание сократились по сравнению с периодом работы из офиса. У 18%, наоборот, эти расходы выросли, а у 28% остались без изменений, - сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Интересно, что лишь 26% опрошенных «удаленщиков» скучают по совместным обедам с коллегами, 71% подобных эмоций не испытывают.

У половины респондентов, которые работают в подобном формате, улучшилось качество питания. Кроме того, 45% отметили, что их рацион стал более разнообразный, чем в офисе. В меню сотрудников входят в основном мясные блюда и овощи.

55% работников с симпатией относятся к процессу готовки и не против приготовить завтрак, обед или ужин. В среднем у жителей Мурманской области уходит на приготовление еды от 30 минут до 1 часа.

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