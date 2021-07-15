Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июля 2021 9:23

Житель Мурманска дважды набросился на друга с ножом

За это северянин может получить 10 лет колонии
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина может сесть на 10 лет за нападение на друга.

Мужчина может сесть на 10 лет за нападение на друга.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 30 апреля этого года в одной из квартир на проспекте Героев-североморцев в Мурманске произошла пьяная потасовка. Во время распития бутылочки-другой поссорились два приятеля, один из них схватился за нож и четыре раза ударил друга в живот и грудь.

- Защищаясь, потерпевший выхватил нож и отбросил его в сторону. Но нападавший нашел на кухне другой и трижды ударил им в плечо своей жертвы, причинив тяжкий вред здоровью последнего, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске мужчина с ножом напал на продавщицу в продуктовом магазине. Дело о разбое передали в суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru