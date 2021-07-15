Житель Мурманска дважды набросился на друга с ножом

Мужчина может сесть на 10 лет за нападение на друга. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 30 апреля этого года в одной из квартир на проспекте Героев-североморцев в Мурманске произошла пьяная потасовка. Во время распития бутылочки-другой поссорились два приятеля, один из них схватился за нож и четыре раза ударил друга в живот и грудь.

- Защищаясь, потерпевший выхватил нож и отбросил его в сторону. Но нападавший нашел на кухне другой и трижды ударил им в плечо своей жертвы, причинив тяжкий вред здоровью последнего, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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