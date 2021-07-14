Жительнице Мурманска повстречалась улыбающаяся белка

Некоторые рыжие совсем доверчивые и не боятся человека. Фото: Любовь Соколова

Жительница Мурманска Любовь Соколова поделилась в соцсетях фотографией жизнерадостной белки, которая улыбается во весь рот. Видимо, зверек был очень рад, когда ему принесли очередную порцию орехов.

Как рассказала женщина "КП-Мурманск", белочек она встречает в Долине Уюта, но пообщаться с ними удается не каждый день - тут уж как повезет.

- Подкармливаю их фундуком, грецкими и кедровыми орехами, семечками, арахисом. Даю еще морковку и яблоки, - отметила мурманчанка.

Некоторые рыжие совсем доверчивые и не боятся человека, едят с рук. По словам северянки, одна из белок, которую прозвали Чудик, в прошлом году даже садилась людям на голову.

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