Житель Кандалакши спас измученного лисенка

Зверек бегал по дороге в Колвице. Фото: vk.com/myregion51

В Мурманской области часто занимаются спасением диких птиц, а иногда приходится выручать и зверюшек. Так, житель Кандалакши Антон Королев 23 июня спас маленького лисенка, который оказался с миром один на один.

- Мама малыша видимо умерла, или пропала без вести. Тот бегал по дороге, в Колвице. Точнее, с трудом передвигался, чуть под колеса не попал. Думали-думали, что делать, решили забрать. Там вариантов не много - смерть под машинами, от бродячих собак или голода, - отметил северянин на личной странице в соцсетях. - Зверь очень маленький, месяца полтора ему, очень неуклюжий. Был сильно замучен, куриный фарш уплетал за обе щеки.

В итоге рыжего перепачканного друга пристроили женщине, которая знает, как обращаться с пострадавшими дикими животными. Кандалакшанин уверен, что лисенок вернется в лес и станет замечательным охотником.

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