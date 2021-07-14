Погода в Мурманской области на 15 июля 2021 года: до +25 градусов, небольшой дождь

В регионе будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняется теплая, но не жаркая погода. По прогнозам синоптиков, Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле.

- 15 июля будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, днем +20+25 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

А уже 16 июля с Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон. В Мурманской области ожидаются интенсивные дожди ночью и местами сильный порывистый ветер. Однако похолодает несильно - температура воздуха днем составит +17+22.

Также в регионе сохраняется V класс пожарной опасности в Полярных Зорях и IV класс пожарной опасности в Терском районе и на юго-западе Кандалакшского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области с начала июня произошло 62 лесных пожара. Северян просят не разводить костры в жару и быть внимательнее (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru