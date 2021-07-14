В Печенгском районе пройдет самый северный в мире веломарафон

Для того, чтобы принять участие в соревновании, нужно зарегистрироваться на сайте russiarunning.com.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
17 июля в Мурманской области пройдет самый северный в мире веломарафон под названием "Муста Тунтури". Его трасса преодолевает одноименный перевал на полуострове Средний, который является охраняемой природной территорией.
На веломарафоне будут представлены три дистанции различной протяженности.
- Дистанция 110 километров - сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. Дистанция 50 километров включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. Все трудности восхождения вам компенсируют виды которые откроются на вершине! После спуска с перевала - разворот на финиш, - сообщили организаторы веломарафона.
Также есть дистанция 25 километров - она самая легкая, проходит по живописным местам, вдоль реки Титовка до места под названием " Пьяный ручей". Она под силу всем, независимо от уровня подготовки.
Для того, чтобы принять участие в соревновании, нужно зарегистрироваться на сайте russiarunning.com.
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