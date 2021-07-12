Светлана Чуб из Кандалакши завоевала титулы на конкурсе "Жемчужина мира - 2021"

Она представила на суд жюри поморский повседневный девичий наряд и видеоэкскурсию по Монастырскому наволоку в Кандалакше.

Светлана Чуб из Кандалакши приняла участие в международном фестивале-конкурсе туризма и красоты «Жемчужина мира-2021» (PEARL OF THE WORLD 2021). Она представила на суд жюри поморский повседневный девичий наряд и видеоэкскурсию по Монастырскому наволоку в Кандалакше.

В создании видеоролика ей помогал Владимир Гетманчук, чья операторская работа была отмечена благодарственным письмом конкурсной комиссии. Светлана завоевала награды: призовой титул «ll MS. PEARL OF THE WORLD 2021», «Народный выбор-21» и «Народность-21». Последний как раз за народный костюм.

Светлана завоевала награды: призовой титул «ll MS. PEARL OF THE WORLD 2021», «Народный выбор-21» и «Народность-21». Последний как раз за народный костюм.

- От всех земляков поздравляю Светлану и благодарю за продвижение родной Кандалакши! Новых побед! - поздравил землячку в своем паблике глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

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