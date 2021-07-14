Жителя Мурманска за попытку провоза галлюциногенных грибов в Норвегию осудили на 3 года условно

Мужчина пояснял при допросе, что использовал грибы для собственного употребления. Фото: Артем КИЛЬКИН

32-летнего жителя Мурманска осудил Печенгский районный суд по части 1 статьи 229 УК РФ - незаконное перемещение через государственную границу РФ растений, содержащих психотропные вещества. 14 июля приговор вступил в законную силу.

- В ходе оперативно – служебной деятельности в МАПП «Борисоглебск» у мужчины при пересечении российско-норвежской границы были обнаружены галлюциногенные грибы, содержащие психотропное вещество – псилоцин, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Мужчина пояснял при допросе, что использовал грибы для собственного употребления. Суд учел признание вины, раскаяние и активное способствовать раскрытию и расследованию преступления. Преступника осудили на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске директор транспортной компании вывел в аффилированные фирмы 559 миллионов рублей. Руководителя обвиняют в неуплате налогов и страховых взносов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru