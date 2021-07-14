В Мурманске директор транспортной компании вывел в аффилированные фирмы 559 миллионов рублей

Руководитель транспортной компании уклонялся от налогов и страховых взносов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске будут судить 42-летнего руководителя транспортной компании, которая занимается перевозкой грузов. Как сообщили в СКР по Мурманской области, его обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

- К февралю 2020 года у организации образовалась задолженность по уплате различного вида налогов и страховых взносов в общей сумме более 2,5 миллионов рублей, которая к концу года возросла до 22,5 миллионов рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Но когда компанией занялась налоговая, предприниматель вывел 559 миллионов рублей, перечислив их на расчетные счета аффилированных ему коммерческих организаций.

Сейчас на имущество, оцениваемое в 4 миллиона рублей, бизнесмена наложен арест, свою вину он признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За первые четыре месяца 2021 года в Мурманской области собрали 24 миллиарда рублей налогов. Больше половины от этой суммы поступило от восьми крупнейших налогоплательщиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru