За первые четыре месяца 2021 года в Мурманской области собрали 24 миллиарда рублей налогов

В Заполярье есть восемь крупнейших налогоплательщиков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Налоговая инспекция по Мурманской области подвела итоги работы за первые четыре месяца 2021 года. За первый квартал в консолидированный бюджет Мурманской области поступило 24 миллиарда рублей налогов и сборов, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

- Основная часть доходов обеспечена налогом на прибыль организаций – 13,6 миллиарда рублей (доля в общей сумме поступлений составляет 57%) и налогом на доходы физических лиц – 8 миллиардов рублей (33% от общего объема поступлений). При этом сумма уплаченного налога на прибыль выросла в 1,8 раза, налога на доходы физических лиц – на 2,5%, - сообщили в налоговой инспекции по Мурманской области.

В Заполярье есть восемь крупнейших налогоплательщиков. Они в консолидированный бюджет Мурманской области в 1 квартале 2021 года перечислили 45,8% от всего объема поступлений.

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами за указанный период поступило 540 миллионов рублей, что в 1,2 раза выше уровня аналогичного периода 2020 года.

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