В Мурманске спасали застрявшую в фонарном столбе сороку

Птицу удалось быстро освободить. Фото: скрин видео

В Мурманске попала в беду сорока. Птица умудрилась застрять в фонарном столбе в районе улицы Достоевского. Может, увидела там блестяшку? Как бы то не было, пернатого друга пришлось вызволять из западни.

Видео со спасением сороки опубликовали в Instagram-аккаунте "Murmansk_chp". К ней на подъемнике пришел на помощь спасатель. Буквально через пару минут птичку выпустили на свободу, и та скорее улетела залечивать свой стресс. Надеемся, что в следующий раз она будет осторожнее.

Напомним: ради заболевшего дикого коня в Кузомень приехали ветеринары. Жеребец Марс не мог встать на ногу.

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