Погода в Мурманске 14 июля 2021 года: дожди, но до +23

В Мурманскую область пришли дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время жары прошло, пора доставать зонтики. В Мурманской области все еще тепло, но дождливо. Какая погода ждет северян 14 июля 2021 года?

_ Будет облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +13+18º, на юге +18+23°, - обещает региональный гидрометцентр.

Примерно такая же погода ждет нас и в ближайшие дни.

- 15 июля с Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон: днем на западе области пройдет дождь, усилится ветер, температура воздуха составит +18+23°, - сообщают синоптики.

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