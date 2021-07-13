В Североморске осудили сотрудницу воинской части за мошенничество с премиями

Незаконных премий выписали на 214 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Североморске районный суд вынес приговор женщине по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и осудил на 3,6 года условно. Подсудимая в составе группы лиц - других работников воинской части получила - получила 213 755 рублей. Схема обмана была непроста.

С 26 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года работники части изготавливали приказы о выплате премии, а потом подменяли их ложными. Подсудимая заверяла достоверность первоначальных приказов.

- После подписания приказов командиром воинской части другая сотрудница изготавливала вторые экземпляры приказов, в которых указывала заведомо ложные сведения о выплате премии, а подсудимая не проверяла их правовую экспертизу и не заверяла своей подписью, - сообщила объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Потом приказы подменялись ложными. Суд признал, что группа лиц совершила хищение денежных средств государства в лице Министерства обороны РФ путем обмана командования и должностных лиц финансовой экономической службы воинской части.

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