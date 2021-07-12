Под Североморском из-за ДТП перевернулся Ford, пострадали два человека

По факту аварии проводится проверка. Фото: скрин

Утром 12 июля под Североморском произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Дорогу не поделили две иномарки.

- Около 8.00 в районе 17 километра автоподъезда к городу Североморску водитель Renault при совершении разворота от правого края проезжей части не уступил дорогу автомобилю Ford, пользующемуся преимуществом, и столкнулся с ним. Из-за удара вторая иномарка перевернулась, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

Напомним: на дороге Умба-Кандалакша в ДТП погибли два мотоциклиста. Они столкнулись с Audi.

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