17-летнего жителя Мурманска будут судить за закладку из синтетического гашиша

17-летний парень взял гашиш из тайника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летнего мурманчанина будут судить за то, что он купил 0,89 грамма синтетического гашиша. Как уточнили в СКР по Мурманской области, подросток не контактировал с продавцом лично, а взял наркотик в "закладке" на улице Рогозерской 23 июня этого года.

- Согласно нормам уголовного законодательства указанный размер наркотика является крупным. Незаконно приобретенное вещество подросток хранил при себе без цели сбыта до момента его задержания сотрудниками полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий синтетический гашиш изъят из незаконного оборота, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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