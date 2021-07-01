В Мурманске будут судить основателей интернет-магазина по продаже наркотиков

Наркотики банда распространяла через Интернет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области утвердила обвинительное заключение в отношении шести жителей Мурманской области за организацию продажи наркотиков через интернет-магазин. Всем участникам грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - пункт «а» часть 4 статья 228.1 УК РФ.

- Не позднее марта 2020 года шесть жителей Мурманской области вступили в преступный сговор с целью незаконного сбыта на территории области наркотических средств, при этом для конспирации своей преступной деятельности злоумышленники использовали Интернет, в которой организовали работу интернет-магазина, планируя извлечь от данного вида деятельности преступный доход, - сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Работу интернет-магазина правоохранители пресекли, участники сговора задержаны. Дело направлено в Ленинский районный суд города Мурманска для рассмотрения. Помимо лишения свободы участникам грозит штраф до 1 миллиона рублей.

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