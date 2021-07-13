В Кандалакшском районе в ДТП погибли водитель и собака

Водитель Toyota погиб на месте. Фото: vk.com/kandvkurse

Днем 13 июля в Кандалакшском районе произошла смертельная авария. По дороге на Белое море столкнулись Toyota и Haval.

- Авария произошла около 13 часов. Водитель Haval, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с Toyota. В результате водитель Toyota погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - уточнила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Вместе с водителем погиб и его пес.

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