"Потанцуй, пожалуйста": братья Гоман провели музыкально-танцевальный эксперимент

Алексей Гоман выпустил новую песню. Фото: nda.promo

Братья Евгений и Алексей Гоман порадовали северян, да и не только, совместным творчеством. Алексей Гоман в конце июня представил новую песню "Потанцуй, пожалуйста".

Его старший брат Евгений, бывший министр культуры Мурманской области, поддержал его творчество экспериментом.

- Я сразу знал, что нужно делать. Позвонил друзьям и спросил, кто готов на авантюру, - рассказал он на своей странице в "ВКонтакте".

В студию пригласили северян, которые ранее не слышали песню, и предложили им импровизировать под нее в танце. Получилось отлично! Посмотреть, что получилось, можно здесь.

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