С хвостатыми и крылатыми: в Мурманской областной научной библиотеке рок-группа «Нереида» сняла новый клип

Уникальность видео в том, что по фрагменту трека был придуман сюжет. Фото: vk.com/murmannauchka

26 января в Мурманской областной научной библиотеке прошли необычные съемки. Рок-группа из Мурманска «Нереида» решила снять клип на песню «Дым» в главном книгохранилище Заполярья. По словам музыкантов, идея задействовать библиотеку пришла к ним давно, ведь первые показы их проекта «Дети войны» прошли именно в ней.

- Мы сразу приглядели эту локацию, нам понравилось, как расположены книжные стеллажи, расставлены читательские столики и разложены книги. Но самое главное, когда нам показали книгохранилище, мы просто загорелись желанием обязательно использовать эти помещения в наших будущих клипах. Очень здорово, что это место идеально подошло для нашей новой работы. Конечно, мы не будем раскрывать сюжет новой картины, чтобы оставить интригу для тех, кто следит за нашим творчеством. Скажем только, что в ней примут участие ребята, которые снимались в «Детях войны». Кроме этого, в клипе появятся новые детские лица, а также хвостатые и крылатые актеры, - рассказал «КП» руководитель проекта и клавишник группы «Нереида» Руслан Мавлютов.

Руслан также отметил, что идея для нового музыкального видео была придумана им совместно с композитором группы Александром Комаровым. Во время работы над новым альбомом, они нашли среди черновиков атмосферную наработку в 40 секунд, которая оказалась импровизацией Александра. Затем музыканты решили, что для небольшого трека подойдут звуки костра. Вместе с этим появился целый сюжет для будущего клипа. Наработки понравились видео-оператору и режиссеру коллектива Алексею Роговому, после чего остальные участники группы также стали предлагать свои идеи для проекта.

- Уникальность нашего видео в том, что по фрагменту трека был придуман сюжет. То есть сама песня еще не полная, и даже без слов, и дописываться будет уже по ходу сценария, - добавил Руслан Мавлютов.

Работники научной библиотеки рассказали, что им удалось увидеть на месте съемок дружелюбную собаку хаски и сову.

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