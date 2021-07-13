Коронавирус в Мурманске: врачи просят ввести обязательную вакцинацию для педагогов

В первую очередь, просят привить всех работников школ и детских садов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

План вакцинации в Мурманской области выполнили уже почти наполовину: привились от ковида 142 тысячи северян.

Однако обстановка очень напряженная, медики не справляются с огромным наплывом в больницы новых зараженных. Они просят ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

- В первую очередь врачи просят привить всех работников школ и детских садов. В ближайшее время решим этот вопрос, - отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, у привитых людей клеточный иммунитет настолько хороший, что даже если 2,5% заболевают, то переносят ковид как обычный ОРВИ.

Напомним: в Ледовом дворце Мурманска появится пункт вакцинации.

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