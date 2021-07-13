У молодого человека из Полярных Зорь обнаружили раритетный револьвер XIX века

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: vk.com/mvd51

В Полярных Зорях полицейские нашли в гараже у 21-летнего местного жителя раритетный пистолет. Оружие забрали и направили на исследование в криминалистический центр.

- Как установил эксперт, северянин незаконно хранил семизарядный револьвер системы «Наган» образца 1895 года калибра 7,62 миллиметров, который относится к короткоствольному огнестрельному оружию. Пистолет пригоден для стрельбы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По словам молодого человека, револьвер он нашел несколько лет назад в земле во время строительных работ возле дома. Оружие хранилось в мешочке, видимо, когда-то спрятанное таким образом. Находку мужчина забрал и хранил в гараже. Сдавать «Наган» в полицию не стал, решил оставить пистолет себе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия". Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Укравший восемь шоколадок из магазина в Мурманске мужчина попал под уголовное дело. Северянин ранее был судим (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru