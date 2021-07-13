Организация из Полярного не хотела расплачиваться по долгам и спрятала катер

Катер должник спрятал в доке. Фото: УФССП России по Мурманской области

В отделении судебных приставов Полярного находилось исполнительное производство неимущественного характера о передаче юридическому лицу двух катеров, принадлежащих организации-должнику. Однако компания не хотела отдавать суда и придумала хитрый план, как оставить их при себе.

- Руководство организации-должника не желало передавать имущество добровольно и предоставило приставу документы о том, что один из катеров затонул. Узнав об этом, взыскатель очень огорчился и смирился с утерей дорогостоящего имущества, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Однако судебному приставу все же удалось выяснить, что «затонувший» катер был спрятан в плавучем доке и отдавать его юрлицу в планы организации-должника не входило.

Вскоре оба катера приставы передали взыскателю. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

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