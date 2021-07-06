Судебные приставы в Кандалакше защитили женщину от приставаний кредитной организации

Микрокредитная организация заплатила 20 тысяч рублей за назойливость. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Кандалакше женщина обратилась в службу доказательства противоправного взаимодействия с жалобой на микрокредитную организацию «Ценность». В 2020 году она вяла там потребительский кредит и вовремя не закрыла его. Кредитор стал настойчиво напоминать о необходимости вернуть деньги. Делал он это незамысловато - отправлял SMS на телефон. Женщина пожаловалась приставам и представила скриншоты сообщений.

- Микрокредитная организация в нарушение действующего законодательства направляла заявителю текстовые сообщения без указания наименования кредитора, сведений о наличии просроченной задолженности, контактного номера кредитора, - поясняет пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Приставы нашли в действиях организации нарушения и составили протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Кандалакшский районный суд подтвердил выводы приставов и оштрафовал ООО "Ценность" на 20 тысяч рублей.

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