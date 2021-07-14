За прошлый год на железных дорогах Мурманской области погибли два ребенка

Два ребенка погибли на железной дороге в 2020 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети любят гулять по опасным местам - заброшенным зданиям, гаражам, а еще вблизи железной дороги. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. Так, в прошлом году в Мурманской области зарегистрировали 3 случая детского травматизма на ж/д путях, из которых 2 - со смертельным исходом.

К счастью, в первом полугодии 2021-ого опасность миновала ребят - новых случаев травматизма не зафиксировано. Однако правила безопасности дети продолжают нарушать.

- Транспортные полицейские с начала года провели 239 профилактических бесед среди школьников и студентов. Также было проведено 82 рейда, в ходе которых задержали 30 подростков за совершение правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, - сообщили в мурманском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские просят взрослых не оставлять детей одних вблизи железнодорожных путей и помнить, что это опасно для их жизни.

Напомним: 9 мая в Мурманске чуть не погибла на железнодорожных путях 10-летняя девочка. Машинисту локомотива пришлось применить экстренное торможение.

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