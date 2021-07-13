Житель Полярного хотел дорогой телефон и решил украсть сразу 13 смартфонов

Мужчина украл 13 телефонов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Полярного работал в местной котельной и мечтал о дорогом сенсорном телефоне, но денег на него не хватало. Поэтому он решил пойти незаконным путем и украсть гаджет.

В одну из ночей он заступил на вахту в котельную, накидал угля в печь так, чтобы она не погасла, а сам пошел в магазин. Перед этим переоделся в одежду, по которой бы его не смогли опознать, и взял с собой молоток.

- Им он разбил стекло входной двери и так проник в магазин. Витрину с телефонами разбивать не стал, так как боялся создать шум; дверцы витрины ему удалось снять руками. Из магазина мужчина вынес 13 телефонов на общую сумму 86 тысяч рублей. Награбленное он спрятал в подвале одного из жилых домов, чтобы позже явиться за ними и продать. Личную одежду и молоток мужчина выбросил в мусорный контейнер, а рабочую форму по возращении на работу сжег в печи котельной, - рассказали в Полярном районном суде.

Только вот лицо мужчины попало на камеру наружного наблюдения суда, в котором потому и судили вора. По записям полицейские узнали северянина, который раньше уже нарушал закон. Так, в декабре 2020 года он выпивал вместе со знакомой в Оленьей Губе, а потом вынес из ее квартиры телевизор, куртку ее сожителя, в кармане которой было зарядное устройство.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности указанных преступлений окончательно назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы, которые осужденный будет отбывать условно, - уточнили в суде.

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